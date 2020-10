Juve-Napoli: la partita che non c’è stata e di cui tutti parlano (Di lunedì 5 ottobre 2020) NAPOLI – “Pensiamo alla scuola e non al calcio” le parole del ministro della Salute Roberto Speranza a chi ieri gli chiedeva di pronunciarsi sul caso/caos Juve-Napoli. Ma oggi, come il lunedì vuole, il pallone riempie le prime – come le seconde e, a seguire, diverse altre – pagine dei giornali. Sarà assegnato il 3-0 a tavolino ai bianconeri? Chissà. Vincerà su tutto la disposizione delle Asl Napoli 1 e Napoli 2 per cui non sussistevano le condizioni per consentire “lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti”, ritenendo per contatti stretti tutta la rosa di giocatori che si è allenata insieme a Zielinski e Elmas, due dei positivi del Napoli? Chissà. Di certo nel pomeriggio il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora incontrerà separatamente Paolo Dal Pino, presidente della lega Serie A, e Gabriele Gravina, presidente della Figc. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) NAPOLI – “Pensiamo alla scuola e non al calcio” le parole del ministro della Salute Roberto Speranza a chi ieri gli chiedeva di pronunciarsi sul caso/caos Juve-Napoli. Ma oggi, come il lunedì vuole, il pallone riempie le prime – come le seconde e, a seguire, diverse altre – pagine dei giornali. Sarà assegnato il 3-0 a tavolino ai bianconeri? Chissà. Vincerà su tutto la disposizione delle Asl Napoli 1 e Napoli 2 per cui non sussistevano le condizioni per consentire “lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti”, ritenendo per contatti stretti tutta la rosa di giocatori che si è allenata insieme a Zielinski e Elmas, due dei positivi del Napoli? Chissà. Di certo nel pomeriggio il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora incontrerà separatamente Paolo Dal Pino, presidente della lega Serie A, e Gabriele Gravina, presidente della Figc.

Advertising

lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - pol2187 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sabatini: 'Juve-Napoli? Un'unità della ASL non può decidere di testa sua. Allora perché il Milan senza Ibra ha giocato?'… - ivano_corti : @stanzaselvaggia la juve ha fatto solo cose secondo le regole è il napoli che ha fatto il furbino -