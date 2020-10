Juve, in sette lasciano la bolla: Ronaldo e Dybala verso le nazionali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il giorno dopo la gara non giocata con il Napoli, bolle, protocolli e risposte all'emergenza coronavirus continuano a tenere banco anche in casa Juventus. In particolare è complessa la gestione delle ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il giorno dopo la gara non giocata con il Napoli, bolle, protocolli e risposte all'emergenza coronavirus continuano a tenere banco anche in casantus. In particolare è complessa la gestione delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve sette Juve, in sette lasciano la bolla: Ronaldo e Dybala verso le nazionali La Gazzetta dello Sport Mercato, Chiesa fa le visite mediche con la Juve. Callejon, Barreca e Quarta alla Fiorentina

La Juventus in particolare pagherà 2 milioni di euro di prestito ... Salutato Chiesa, la Fiorentina è pronta a firmare lo spagnolo Callejon, 33 anni, ancora senza squadra dopo sette stagioni al Napoli ...

Statistiche inutili ma molto belle sulla terza giornata di serie A

Pandemia, pandemia canaglia! La serie A si scopre fragile e malaticcia, ma non per questo rinuncia a impartirci la dose settimanale di Statistiche Inutili. Sempre ricordando che all'estero i botti pro ...

