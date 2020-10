Indietro tutta sul coprifuoco. Palazzo Chigi: non chiudiamo bar e ristoranti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il governo fa dietrofront sul coprifuoco. Dopo le indiscrezioni sul nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte sulle chiusure anticipate di locali, bar e ristoranti arriva una comunicazione ufficiale da Palazzo Chigi. "Non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, nè di anticiparne l'orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco", fa sapere il governo. Un dietrofront su tutta la linea. Forse perché non ci sono più soldi per gli eventuali risarcimenti? Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il governo fa dietrofront sul. Dopo le indiscrezioni sul nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte sulle chiusure anticipate di locali, bar earriva una comunicazione ufficiale da. "Non c'è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere, bar e locali come si legge su alcune testate, nè di anticiparne l'orario di chiusura introducendo di fatto un", fa sapere il governo. Un dietrofront sula linea. Forse perché non ci sono più soldi per gli eventuali risarcimenti?

