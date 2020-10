Gilmore Girls: vent’anni di Lorelai e Rory (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ideata e sceneggiata dalla geniale, eclettica e talentuosissima Amy Shermann Palladino, Gilmore Girls compie vent’anni oggi. Apparse sulle televisioni americane il 5 ottobre 2000 – e su quelle italiane un paio di anni dopo –, le ragazze Gilmore conquistarono ben presto il cuore dei telespettatori. La serie infatti venne inizialmente mandata in onda il giovedì sera sulla WB, una rete all’epoca poco conosciuta, e per di più in concomitanza con Friends, show di punta della NBC. Nonostante ciò, Una Mamma per Amica riuscì comunque ad accaparrarsi una fetta di fedeli telespettatori e dalla seconda stagione venne trasmessa il martedì sera. Con protagoniste Lauren Graham e Alexis Biedel, la serie vinse un Emmy Award e un Golden Globe divenendo, secondo la rivista Time, una delle 100 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ideata e sceneggiata dalla geniale, eclettica e talentuosissima Amy Shermann Palladino,compie vent’anni oggi. Apparse sulle televisioni americane il 5 ottobre 2000 – e su quelle italiane un paio di anni dopo –, le ragazzeconquistarono ben presto il cuore dei telespettatori. La serie infatti venne inizialmente mandata in onda il giovedì sera sulla WB, una rete all’epoca poco conosciuta, e per di più in concomitanza con Friends, show di punta della NBC. Nonostante ciò, Una Mamma per Amica riuscì comunque ad accaparrarsi una fetta di fedeli telespettatori e dalla seconda stagione venne trasmessa il martedì sera. Con protagoniste Lauren Graham e Alexis Biedel, la serie vinse un Emmy Award e un Golden Globe divenendo, secondo la rivista Time, una delle 100 ...

pannichide : non riesco a dormire - ho ripreso a guardare Gilmore Girls fino a poco fa e continuo a ribadire che ormai lo guardo… - fernandasymonds : Ver Gilmore Girls alimenta mi nostalgia - elisicci : RT @mongilmore_: Ma i concorrenti del #gfvip non hanno mai visto i film doppiati dai Myriam? Gilmore girls? Ma dai. Io passerei le giornate… - mongilmore_ : Ma i concorrenti del #gfvip non hanno mai visto i film doppiati dai Myriam? Gilmore girls? Ma dai. Io passerei le g… - CALXLOUBABES : RT @_catcopycat_: RAGA VOI DOVETE GUARDARE GILMORE GIRLS VI OBBLIGO SE NON LO FATE VI PICCHIO -

Ultime Notizie dalla rete : Gilmore Girls Una mamma per amica: perché la serie è inaspettatamente progressista Everyeye Serie TV Adam Brody e Keiko Agena reunion: “Dave e Lane dovevano finire insieme”

Gilmore Girls, Adam Brody e Keiko Agena reunion: i due attori di Una Mamma Per Amica volevano i loro personaggi insieme!

Gilmore Girls, Adam Brody e Keiko Agena reunion: i due attori di Una Mamma Per Amica volevano i loro personaggi insieme!