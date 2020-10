Ferrara dona frutta in cambio di mozziconi | sabato la staffetta

Leggi su dire

(Di lunedì 5 ottobre 2020) FERRARA – Circa 200 chili di frutta biologica per 50 famiglie bisognose, per donare i quali “basta raccogliere mozziconi di sigaretta”. Consiste in questo l’iniziativa ‘Per un pugno di mozziconi‘, lanciata dall’amministrazione comunale di Ferrara, dalla Provincia e da 10 Comuni ferraresi (Codigoro, Copparo, Goro, Lagosanto, Ostellato, Portomaggiore, Jolanda di Savoia, Argenta, Cento e Fiscaglia). La frutta, si legge in una nota, sarà donata all’emporio solidale ‘Il Mantello’ di Ferrara e Pomposa.