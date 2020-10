Covid-19, siamo diventati più bravi a curarlo? (Di lunedì 5 ottobre 2020) (foto: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Il vaccino è ancora una speranza lontana. Ma questo non vuol dire che dall’inizio dell’epidemia non sia cambiato nulla sul fronte Covid. L’esperienza clinica ha permesso di affinare le armi a disposizione dei medici, e pur senza miracoli o terapia risolutive, oggi non sono più impotenti di fronte a un nuovo paziente. Non tutte le promesse degli scorsi mesi, però, sono state mantenute: dalla clorochina, al plasma iperimmune, passando per l’onnipresente vitamina D, sono molti i trattamenti salvifici spariti dai radar con la stessa velocità con cui erano apparsi. E di contro, gli approcci terapeutici realmente utili non sempre sono assurti agli onori della cronaca. Vediamo allora a che punto siamo nel trattamento clinico di Covid-19, e quali ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) (foto: MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)Il vaccino è ancora una speranza lontana. Ma questo non vuol dire che dall’inizio dell’epidemia non sia cambiato nulla sul fronte. L’esperienza clinica ha permesso di affinare le armi a disposizione dei medici, e pur senza miracoli o terapia risolutive, oggi non sono più impotenti di fronte a un nuovo paziente. Non tutte le promesse degli scorsi mesi, però, sono state mantenute: dalla clorochina, al plasma iperimmune, passando per l’onnipresente vitamina D, sono molti i trattamenti salvifici spariti dai radar con la stessa velocità con cui erano apparsi. E di contro, gli approcci terapeutici realmente utili non sempre sono assurti agli onori della cronaca. Vediamo allora a che puntonel trattamento clinico di-19, e quali ...

LucaBizzarri : I caratteri cubitali per i morti di Covid ci avvertono, ci tengono svegli. Poi ci sono 111 persone, madri e figli,… - matteosalvinimi : Il tutto a spese dei contribuenti e con tutti i rischi di spostamenti di questo tipo in epoca Covid. Non ho parole.… - LiciaRonzulli : Lui è il Ministro della Salute @robersperanza. Siamo politicamente molto lontani, ma sarebbe falso non riconoscerg… - salvalente11 : RT @OGiannino: Il caso sollevato da Sala su inadeguatezza Lombardia su vaccini anti-influenzali merita risposte concrete, NON scherno perso… - LucaSucci : RT @valy_s: L’obbligo della mascherina h24 anche all’aperto, chiusura locali ore 22-23 e controllo con l’ESERCITO sembrano essere i provved… -