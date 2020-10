Calciomercato Milan: intesa con Simakan, ma lo Strasburgo dice no. La situazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Milan accelera su Mohamed Simakan.Il club rossonero nelle prossime ore potrebbe chiudere il colpo Simakan e rispondere alla richiesta del tecnico Stefano Pioli che aveva ribadito la necessità di trovare sul mercato un difensore centrale. Il Milan, per il classe '00 dello Strasburgo, avrebbe messo sul tavolo 8 milioni di euro più altri 2 di bonus.Il difensore francese, cresciuto nell'Olympique Marsiglia, nel 2017 è stato acquistato dallo Strasburgo: club con il quale ha esordito il 25 luglio nella sfida di qualificazione all'Europa League contro il Maccabi Haifa. Il classe 2000, da allora ha collezionato 19 presenze nella scorsa Ligue 1. Le sue prestazioni in campo hanno convinto il tecnico Thierry Laurey a schierarlo, nelle prime sei partite, dal primo ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ilaccelera su Mohamed.Il club rossonero nelle prossime ore potrebbe chiudere il colpoe rispondere alla richiesta del tecnico Stefano Pioli che aveva ribadito la necessità di trovare sul mercato un difensore centrale. Il, per il classe '00 dello, avrebbe messo sul tavolo 8 milioni di euro più altri 2 di bonus.Il difensore francese, cresciuto nell'Olympique Marsiglia, nel 2017 è stato acquistato dallo: club con il quale ha esordito il 25 luglio nella sfida di qualificazione all'Europa League contro il Maccabi Haifa. Il classe 2000, da allora ha collezionato 19 presenze nella scorsa Ligue 1. Le sue prestazioni in campo hanno convinto il tecnico Thierry Laurey a schierarlo, nelle prime sei partite, dal primo ...

