Bonus carta e bancomat, a chi spetta e come funziona: facciamo chiarezza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Prende forma il piano del governo per la lotta all'evasione fiscale, basato su due pilastri: da un lato il limite per l'uso del denaro contante, e dall'altro gli incentivi per i pagamenti elettronici. Il primo punto è diventato operativo dallo scorso 1° luglio, quando la soglia massima per i pagamenti in contante è scesa a 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 il tetto massimo per l'uso del cash scenderà ulteriormente fino a 1.000 euro. Per quanto riguarda i pagamenti elettronici, quindi con carta, bancomat e tutti gli altri mezzi tracciabili, il governo ha pensato a tre diversi tipi di incentivi: due basati sul meccanismo del cashback e la lotteria degli scontrini. Lo scopo dell'Operazione Italia cashless è di convincere gli italiani a effettuare la maggior parte delle spese, anche quelle di ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus carta Bonus carta e bancomat, a chi spetta e come funziona: facciamo chiarezza QuiFinanza Bonus carta e bancomat, a chi spetta e come funziona: facciamo chiarezza

Per quanto riguarda i pagamenti elettronici, quindi con carta, bancomat e tutti gli altri mezzi tracciabili ... con mezzi di pagamento tracciabili. Entrambi i bonus “cashback” dovrebbero prendere il ...

