Bonus 110% | al via i decreti su asseverazioni e requisiti minimi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Attesa per oggi la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i due provvedimenti per l’attuazione definitiva delle regole sui criteri di certificazioni dei lavori che danno diritto al maxi sconto

Con l'esame da parte dell'aula del Senato del d.l. Agosto possibili novità in materia di superbonus e condominio. Superbonus, assemblee on-line e slittamento rendiconti, se il decreto Agosto dirà qual ...Con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l'Agenzia Entrate chiarisce che il contribuente che usufruisca nel 2020 del Superbonus 110% non può richiedere anche il Bonus mobili. Per ot ...