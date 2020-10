Azzurri:Figc,Bonucci e Chiellini in ritiro dopo accertamenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - Primo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che si è radunata ieri al Centro Tecnico Federale per preparare l'amichevole di mercoledì con la Moldova e i due ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - Primo allenamento nel pomeriggio a Coverciano per la Nazionale, che si è radunata ieri al Centro Tecnico Federale per preparare l'amichevole di mercoledì con la Moldova e i due ...

In ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie – comunica la Figc – Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci raggiungeranno il ritiro al termine degli accertamenti preventivi e ottenute le ...

Sandulli: "La classifica non deve essere scritta dal Covid"

TORINO - Piero Sandulli, presidente della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Punto ... in campo solo i bianconeri e la terna arbitrale, mentre gli azzurri di Gattuso ...

