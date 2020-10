Armando Siri rischia il processo: concluse le indagini per la presunta corruzione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rischio processo per il senatore Armando Siri della Lega. La Procura di Roma ha chiuso le indagini che lo coinvolgono per due episodi di corruzione. Nel procedimento sono coinvolte altre quattro persone tra cui l’imprenditore Franco Paolo Arata.Secondo l’accusa Siri, all’epoca dei fatti sottosegretario alle Infrastrutture, avrebbe asservito i suoi poteri ad interessi privati “proponendo e concordando con gli organi apicali dei ministeri competenti (Infrastrutture, Sviluppo economico e Ambiente), l’inserimento - si legge nel capo di imputazione - in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentari e di iniziativa governativa di rango legislativa, ovvero proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rischioper il senatoredella Lega. La Procura di Roma ha chiuso leche lo coinvolgono per due episodi di. Nel procedimento sono coinvolte altre quattro persone tra cui l’imprenditore Franco Paolo Arata.Secondo l’accusa, all’epoca dei fatti sottosegretario alle Infrastrutture, avrebbe asservito i suoi poteri ad interessi privati “proponendo e concordando con gli organi apicali dei ministeri competenti (Infrastrutture, Sviluppo economico e Ambiente), l’inserimento - si legge nel capo di imputazione - in provvedimenti normativi di competenza governativa di rango regolamentari e di iniziativa governativa di rango legislativa, ovvero proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il ...

Rischio processo per il senatore Armando Siri della Lega. La Procura di Roma ha chiuso le indagini che lo coinvolgono per due episodi di corruzione. Nel procedimento sono coinvolte altre quattro ...

