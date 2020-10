Ancora un'aggressione per Vittorio Brumotti: "Ti faccio ingoiare la telecamera, pezzo di m..." (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galici Ancora un servizio in bici nelle piazze di spaccio per Vittorio Brumotti, che a Tor Bella Monaca è stato minacciato e picchiato Striscia la notizia ha riaperto i battenti e con lei le inchieste e i servizi di denuncia degli inviati storici e dei nuovi che, anche quest'anno, si sono uniti alla grande famiglia di Antonio Ricci. Tra i volti più noti e amati dal pubblico del tg satirico c'è Vittorio Brumotti, l'inviato in bicicletta, che da ormai diversi anni si occupa delle piazze di spaccio del nostro Paese. L'ultimo servizio l'ha realizzato a Tor Bella Monaca, borgata periferica orientale di Roma. "Stiamo parlando di una vera e propria organizzazione criminale comandata dalla mafia", commenta Brumotti nel fare il quadro della morsa in cui ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Galiciun servizio in bici nelle piazze di spaccio per, che a Tor Bella Monaca è stato minacciato e picchiato Striscia la notizia ha riaperto i battenti e con lei le inchieste e i servizi di denuncia degli inviati storici e dei nuovi che, anche quest'anno, si sono uniti alla grande famiglia di Antonio Ricci. Tra i volti più noti e amati dal pubblico del tg satirico c'è, l'inviato in bicicletta, che da ormai diversi anni si occupa delle piazze di spaccio del nostro Paese. L'ultimo servizio l'ha realizzato a Tor Bella Monaca, borgata periferica orientale di Roma. "Stiamo parlando di una vera e propria organizzazione criminale comandata dalla mafia", commentanel fare il quadro della morsa in cui ...

Striscia la notizia ha riaperto i battenti e con lei le inchieste e i servizi di denuncia degli inviati storici e dei nuovi che, anche quest'anno, si sono uniti alla grande famiglia di Antonio Ricci.

Germania: aggressione a ebreo, matrice antisemita

La procura generale ha aperto una inchiesta per tentato omicidio, in seguito all'aggressione allo studente ebreo avvenuta ad Amburgo davanti ad una sinagoga. Gli inquirenti parlano di sulla matrice an ...

