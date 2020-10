Alessandra Mastronardi: vita privata, età, carriera, Instagram, compagno e curiosità sull’attrice (Di lunedì 5 ottobre 2020) Scopriamo di più sulla vita privata dell’attrice Alessandra Mastronardi. Diventata famosa giovanissima grazie alla fortunata fiction tv I Cesaroni, Alessandra è certamente una delle nostre migliori interpreti del momento. In queste settimane possiamo ammirarla ne L’allieva 3, dove recita a fianco di Lino Guanciale e Sergio Assisi. Ecco qualche informazione su suo conto. Chi è Alessandra Mastronardi: età, carriera e Instagram Alessandra Mastronardi è nata il 18 Febbraio del 1986 a Napoli, ma è romana d’adozione in quanto si è trasferita nella Capitale a soli 5 anni con tutta la famiglia. Ha una sorella di nome Gabriella. Dopo essere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 5 ottobre 2020) Scopriamo di più sulladell’attrice. Diventata famosa giovanissima grazie alla fortunata fiction tv I Cesaroni,è certamente una delle nostre migliori interpreti del momento. In queste settimane possiamo ammirarla ne L’allieva 3, dove recita a fianco di Lino Guanciale e Sergio Assisi. Ecco qualche informazione su suo conto. Chi è: età,è nata il 18 Febbraio del 1986 a Napoli, ma è romana d’adozione in quanto si è trasferita nella Capitale a soli 5 anni con tutta la famiglia. Ha una sorella di nome Gabriella. Dopo essere ...

