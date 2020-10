Urla “Allah Akbar” e devasta il convento Magrebino seminudo semina il panico a Trapani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 4 ottobre 2020), 4 ott – Ha gridato Allah Akbar come un ossesso, svariate volte, per poi sfondare il portone delCuore di Gesù nel centro storico di Mazara del Vallo erne l’interno. Sono scattate le manette per un giovane nordafricano in stato di ebbrezza alcolica che hato il terrore tra le suore residenti nella struttura. Uno dei tanti «regali» della politica dei porti aperti portata avanti dal corrente esecutivo. L’increscioso episodio si è verificato venerdì 2 ottobre, mentre le religiose stavano mangiando in refettorio. L’immigrato, un ragazzo di 25 anni, eraquando ha sfondato il portone della chiesa e si è incamminato verso il primo piano del. Poi, semprendo ...