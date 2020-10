Serie A, il Napoli non si presenta allo Stadium. 3-0 a tavolino per la Juventus e -1 in classifica per gli azzurri (Di domenica 4 ottobre 2020) Serie A, Juventus-Napoli. I bianconeri allo stadio, i partenopei no. De Laurentiis: “Non potevamo partire”. TORINO – Serie A, Juventus-Napoli. Nessuna sorpresa allo Stadium. I bianconeri si sono presentati allo stadio regolarmente per scendere in campo alle 20.45. Assente il Napoli con l’arbitro che, al termine previsto di 45 minuti, convaliderà il risultato di 3-0 a tavolino per la squadra allenata da Andrea Pirlo e un punto di penalità agli azzurri. La mail di De Laurentiis L’ultimo tentativo da parte di Aurelio De Laurentiis è stato fatto a poche ore dalla sfida. Il presidente del ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020)A,. I bianconeristadio, i partenopei no. De Laurentiis: “Non potevamo partire”. TORINO –A,. Nessuna sorpresa. I bianconeri si sonotistadio regolarmente per scendere in campo alle 20.45. Assente ilcon l’arbitro che, al termine previsto di 45 minuti, convaliderà il risultato di 3-0 aper la squadra allenata da Andrea Pirlo e un punto di penalità agli. La mail di De Laurentiis L’ultimo tentativo da parte di Aurelio De Laurentiis è stato fatto a poche ore dalla sfida. Il presidente del ...

