Scuola, concorso dei docenti precari, Paletta: 'problematico il reclutamento' (Di domenica 4 ottobre 2020) 'In Italia si sottovaluta l'impatto del reclutamento, mentre è fondamentale la qualità dell'insegnante' ha spiegato il responsabile del Comitato tecnico scientifico del Miur che lavora anche sul ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) 'In Italia si sottovaluta l'impatto del, mentre è fondamentale la qualità dell'insegnante' ha spiegato il responsabile del Comitato tecnico scientifico del Miur che lavora anche sul ...

riccardo_fra : Il concorso Scuola non è più rinviabile: migliaia di precari aspettano da anni, con il reclutamento di 32mila nuovi… - fattoquotidiano : Scuola, i sindacati scrivono ai parlamentari per fermare il concorso per i precari: “Farlo ora rischia di far aumen… - crippa5stelle : Con il concorso straordinario della scuola tuteliamo il diritto al lavoro, dei 32 mila docenti precari che saranno… - IgneeRocce : Ho un grande dubbio. La mia scuola partecipa a un concorso di fisica e vorrei partecipare ma ho paura di mettermi i… - matteocacciola : Piccolo scenario: #concorso per il ruolo nella #scuola. A partire dal 22 ottobre. Non sono previste prove suppletiv… -