Pompei, scoperti neuroni vetrificati in una vittima dell’eruzione del 79 d.C. (Di domenica 4 ottobre 2020) Pompei, scoperti neuroni vetrificati in una vittima dell’eruzione del 79 d.C. – L’eccezionale scoperta, tutta italiana, è stata fatta da ricercatori della Federico II di Napoli, del CEINGE-Biotecnologie Avanzate, delle Università Roma Tre e Statale di Milano, che hanno individuato neuroni umani integri in una vittima dell’eruzione che nel 79 d.C. seppellì Ercolano, Pompei e l’intera area vesuviana fino a 20 km di distanza dal vulcano. Lo studio, pubblicato su Plos One, è stato coordinato dall’antropologo forense Pier Paolo Petrone – responsabile del Laboratorio di Osteobiologia Umana e Antropologia Forense, Università Federico II – e da Guido ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 ottobre 2020)in unadell’eruzione del 79 d.C. – L’eccezionale scoperta, tutta italiana, è stata fatta da ricercatori della Federico II di Napoli, del CEINGE-Biotecnologie Avanzate, delle Università Roma Tre e Statale di Milano, che hanno individuatoumani integri in unadell’eruzione che nel 79 d.C. seppellì Ercolano,e l’intera area vesuviana fino a 20 km di distanza dal vulcano. Lo studio, pubblicato su Plos One, è stato coordinato dall’antropologo forense Pier Paolo Petrone – responsabile del Laboratorio di Osteobiologia Umana e Antropologia Forense, Università Federico II – e da Guido ...

Agenzia_Ansa : Scoperti neuroni umani in una vittima dell'eruzione 79 d.C. che seppellì #Ercolano, #Pompei e l'intera area vesuvia… - SkyTG24 : Eruzione Pompei, scoperti neuroni integri nel cervello di una vittima - Agenzia_Ansa : Eruzione di #Pompei, scoperti neuroni integri nel cervello di una vittima #ANSA - tittymonty : RT @Agenzia_Ansa: Scoperti neuroni umani in una vittima dell'eruzione 79 d.C. che seppellì #Ercolano, #Pompei e l'intera area vesuviana #… - m_pistolesi : RT @ilmessaggeroit: Ercolano e Pompei, scoperti neuroni umani in una vittima dell'eruzione del 79 d.C. -