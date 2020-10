Perchè sogniamo di cadere? Significato, interpretazione e numeri di questo sogno diffusissimo (Di domenica 4 ottobre 2020) Quello dell’interpretazione dei sogni è un mondo vastissimo e seguitissimo: in tantissimi si svegliano, a volte traumatizzati a volte invece in stato di estasi, dai brevi o lunghe dormite, ricordando con precisione cosa hanno sognato. A volte invece il sogno fatto torna a galla nella mente ore e ore dopo. Uno dei sogni più ricorrenti è quello di cadere, in un burrone, nella tromba delle scale o nel vuoto. Sognare di cadere può essere una causa dell’eccessivo stress, da ansia, insicurezza quando si affrontano situazioni nuove, paura, senso di colpa per qualche gesto compiuto poi perpecipo immorale e ingiusto. Secondo Freud la caduta nei sogni può essere legata anche a ricordi infantili, a particolari giochi fatti da piccoli, ma anche alla sessualità, soprattutto ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Quello dell’dei sogni è un mondo vastissimo e seguitissimo: in tantissimi si svegliano, a volte traumatizzati a volte invece in stato di estasi, dai brevi o lunghe dormite, ricordando con precisione cosa hanno sognato. A volte invece ilfatto torna a galla nella mente ore e ore dopo. Uno dei sogni più ricorrenti è quello di, in un burrone, nella tromba delle scale o nel vuoto. Sognare dipuò essere una causa dell’eccessivo stress, da ansia, insicurezza quando si affrontano situazioni nuove, paura, senso di colpa per qualche gesto compiuto poi perpecipo immorale e ingiusto. Secondo Freud la caduta nei sogni può essere legata anche a ricordi infantili, a particolari giochi fatti da piccoli, ma anche alla sessualità, soprattutto ...

