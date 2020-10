Moretti risponde ad Ambrosone: “Per chiuderci, fateci prima aprire!” (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiArriva una nuova stilettata da parte di Angelo Moretti, presidente del Consorzio “Sale della Terra” che, dopo la risposta dell’assessore Ambrosone alla prima missiva, chiarisce alcuni punti: “Caro Assessore Ambrosone, dispiace che l’abbiano lasciata con il cerino in mano a difendere l’indifendibile. Lei è l’unica persona a cui il provvedimento di Alessandro Verdicchio non fa alcun riferimento e purtroppo hanno scelto lei perché si sacrificasse nella difesa di ufficio. Senza averla preparata. Quello che lei scrive e che leggo dalla stampa vale, appunto, per un Centro Sociale Polifunzionale per Disabili che funzioni secondo i criteri del Regolamento Regionale n. 4/2014. Essere cioè un centro semi residenziale (comprensivo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiArriva una nuova stilettata da parte di Angelo, presidente del Consorzio “Sale della Terra” che, dopo la risposta dell’assessoreallamissiva, chiarisce alcuni punti: “Caro Assessore, dispiace che l’abbiano lasciata con il cerino in mano a difendere l’indifendibile. Lei è l’unica persona a cui il provvedimento di Alessandro Verdicchio non fa alcun riferimento e purtroppo hanno scelto lei perché si sacrificasse nella difesa di ufficio. Senza averla preparata. Quello che lei scrive e che leggo dalla stampa vale, appunto, per un Centro Sociale Polifunzionale per Disabili che funzioni secondo i criteri del Regolamento Regionale n. 4/2014. Essere cioè un centro semi residenziale (comprensivo ...

Centro disabili, Comune a Moretti: "La legge vale per tutti"

Come prevedibile durissimo lo scontro tra Comune e centro 'E' più bello insieme'. Ieri le accuse di Moretti che ha accusato il Comune di persecuzione politica, ritenendo infondata l'ordinanza con cui ...

