Juventus, Douglas Costa va al Bayern in prestito: Chiesa più vicino (Di domenica 4 ottobre 2020) Douglas Costa saluta la Juventus e si trasferisce al Bayern Monaco in prestito gratuito secco. Questa operazione in uscita, che si aggiunge a quelle di De Sciglio e Rugani, di fatto spalanca le porte di Torino per Federico Chiesa. L’attuale attaccante viola si avvicina così ai bianconeri, mentre alla Fiorentina andrebbe probabilmente Callejon. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020)saluta lae si trasferisce alMonaco ingratuito secco. Questa operazione in uscita, che si aggiunge a quelle di De Sciglio e Rugani, di fatto spalanca le porte di Torino per Federico. L’attuale attaccante viola si avvicina così ai bianconeri, mentre alla Fiorentina andrebbe probabilmente Callejon.

DiMarzio : #Juventus, Douglas Costa al Bayern Monaco: i dettagli - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juve, Douglas Costa verso il Bayern in prestito La sua cessione può avvicinare Chiesa ai biancone… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Douglas Costa torna al Bayern Monaco: accordo con la Juventus per il prestito secco ???? [… - gabryjuve_89 : RT @LucaFiorino24: OUT ?? Rugani, De Sciglio e Douglas Costa IN ?? Chiesa, Emerson Palmieri/Alonso La Juventus ha in mente questo piano d… - irejdoc1897 : RT @LucaFiorino24: OUT ?? Rugani, De Sciglio e Douglas Costa IN ?? Chiesa, Emerson Palmieri/Alonso La Juventus ha in mente questo piano d… -