Juric: «Non è facile lavorare bene da subito. Ilic? È ancora un bambino»

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta degli scaligeri contro il Parma. Le parole del tecnico degli scaligeri ripotate da calciohellas.it. 

PARTITA – «Oggi meritavamo molto di più e magari contro l'Udinese abbiamo raccolto più del dovuto. La squadra ha regalato il primo gol in modo clamoroso. Abbiamo creato tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Sicuramente ci è mancata cattiveria. Abbiamo bisogno di tante cose dal mio punto di vista. È una squadra completamente nuova e con i giocatori che sono rimasti non è facile lavorare subito bene.

