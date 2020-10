"Inter, Joao Mario va al Psg" (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA - Joao Mario è ormai fuori dal progetto dell' Inter e da molto tempo il club nerazzurro sta cercando una sistemazione per il portoghese. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista sarebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA -è ormai fuori dal progetto dell'e da molto tempo il club nerazzurro sta cercando una sistemazione per il portoghese. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrocampista sarebbe ...

Guillaumemp : Secondo @lequipe, fatta per Joao Mario dall’Inter al PSG ! - FcInterNewsit : TS - Joao Mario, spunta il Torino: accordo con l'Inter, palla al lusitano. E si può riparlare di Izzo - GoalItalia : Fuori Asamoah e Joao Mario: la lista dell'#Inter per la Serie A ???? - TuttoMercatoWeb : L'Equipe: 'PSG, in arrivo il centrocampista Joao Mario dall'Inter'. Ma arrivano smentite - Bubu_Inter : Secondo @Tanziloic di RMC, sarà Danilo Pereira del Porto l'unico centrocampista che prenderà il PSG entro domani. Niente Joao Mario -