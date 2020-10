Infortunio Bastos: problema muscolare per il difensore, dentro Parolo (Di domenica 4 ottobre 2020) Infortunio Bastos: problema muscolare per il difensore della Lazio che è stato sostituito a inizio secondo tempo Incredibile sfortuna per la Lazio e per Simone Inzaghi. Dopo Radu e Marusic anche Bastos ha accusato un problema muscolare a fine primo tempo dopo un contrasto con Lukaku. Il difensore biancoceleste, subentrato a Marusic, è uscito a inizio ripresa lasciando il posto a Parolo che, in piena emergenza, sarà adattato a terzo di difesa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020)per ildella Lazio che è stato sostituito a inizio secondo tempo Incredibile sfortuna per la Lazio e per Simone Inzaghi. Dopo Radu e Marusic ancheha accusato una fine primo tempo dopo un contrasto con Lukaku. Ilbiancoceleste, subentrato a Marusic, è uscito a inizio ripresa lasciando il posto ache, in piena emergenza, sarà adattato a terzo di difesa. Leggi su Calcionews24.com

STOCALCIO1 : ??? Che guaio per la #Lazio! Infatti durante il primo tempo Simone #Inzaghi è stato costretto a sostituire per info… - sportface2016 : #LazioInter | Infortunio anche per #Bastos, entra #Parolo nella ripresa - Fantacalcio : #LazioInter Incredibile a Roma: anche #Bastos si fa male, terzo infortunio nel primo tempo! Al suo posto #Parolo… - IoNascoQui : Comincia il secondo tempo di Lazio - Inter. Biancocelesti costretti al terzo cambio per infortunio..Parolo in campo al posto di Bastos - Max_883 : @FMonderna @callmegoodlife @frankspicc Inzaghi ha toppato totalmente perché se non punti su Bastos non lo fai neanc… -