“Harry e Meghan Markle hanno mentito”: le prove in tribunale (Di domenica 4 ottobre 2020) Harry e Meghan Markle hanno mentito alla Regina. È quanto emerge dall’ennesimo scontro avvenuto nelle aule di tribunale e che vede i Sussex schierati contra la Associated Newspapers. L’azienda di comunicazione che possiede il Mail On Sunday e il Daily Mail ha infatti consegnato ai giudici alcuni documenti che riguardano la biografia di Meghan e Harry scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand. Secondo la ricostruzione effettuata dagli avvocati Harry e Meghan avrebbero fornito informazioni ai giornalisti per realizzare la biografia, con lo scopo di fornire la loro versione dei fatti. Quando il libro era stato annunciato, la coppia aveva preso le distanze dalle rivelazioni contenute fra le pagine in cui si svelavano i segreti di Corte, le liti di Harry con William e ... Leggi su dilei (Di domenica 4 ottobre 2020) Harry ementito alla Regina. È quanto emerge dall’ennesimo scontro avvenuto nelle aule die che vede i Sussex schierati contra la Associated Newspapers. L’azienda di comunicazione che possiede il Mail On Sunday e il Daily Mail ha infatti consegnato ai giudici alcuni documenti che riguardano la biografia die Harry scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand. Secondo la ricostruzione effettuata dagli avvocati Harry eavrebbero fornito informazioni ai giornalisti per realizzare la biografia, con lo scopo di fornire la loro versione dei fatti. Quando il libro era stato annunciato, la coppia aveva preso le distanze dalle rivelazioni contenute fra le pagine in cui si svelavano i segreti di Corte, le liti di Harry con William e ...

