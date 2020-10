GF Vip, Zorzi parla del suo rapporto con Aurora Ramazzotti: “Abbiamo litigato perché…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Tommaso Zorzi. Fin dalla sua entrata nella casa, l’influencer ha diviso il pubblico del reality. Proprio oggi il concorrente ha deciso di aprirsi con i suoi compagni d’avventura, parlando della sua migliore amica, Aurora Ramazzotti. Da quanto trapelato, i due si sarebbero allontanati … L'articolo GF Vip, Zorzi parla del suo rapporto con Aurora Ramazzotti: “Abbiamo litigato perché…” Leggi su dailynews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Tommaso. Fin dalla sua entrata nella casa, l’influencer ha diviso il pubblico del reality. Proprio oggi il concorrente ha deciso di aprirsi con i suoi compagni d’avventura,ndo della sua migliore amica,. Da quanto trapelato, i due si sarebbero allontanati … L'articolo GF Vip,del suocon: “Abbiamoperché…”

Notiziedi_it : “Ora la prendo per le gambe e…”. La frase choc di Zorzi al Gf Vip - IsaeChia : POST AGGIORNATO con l'appello di #AlbaParietti al #GfVip! #FrancescoOppini #DayaneMello #TommasoZorzi - zazoomblog : Ora la prendo per le gambe e.... La frase choc di Zorzi al Gf Vip - - #prendo #gambe #e. #frase #Zorzi - Italia_Notizie : 'Ora la prendo per le gambe e...'. La frase choc di Zorzi al Gf Vip - kjgiul : Tommaso Zorzi rende questo grande fratello vip il più bello di sempre #gfvip -