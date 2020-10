Coronavirus, Trump: “Aveva 39 di febbre ma non voleva andare in ospedale” (Di domenica 4 ottobre 2020) Trump condizioni di salute. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avuto più di 39 di febbre, le palpitazioni cardiache ed è stato necessario somministrargli ossigeno aggiuntivo prima che le sue condizioni migliorassero. Lo ha rivelato Vanity Fair, citando fonti del Partito Repubblicano che raccontano come Trump fosse restio a recarsi in ospedale ma di essersi convinto solo davanti a un ultimatum dei medici. O il presidente raggiungeva il Walter Reed Medical Center sulle sue gambe oppure sarebbe stato necessario portarlo in barella, se le sue condizioni fossero peggiorate. >> Trump ricoverato in ospedale: come sta il presidente Usa Donald Trump come sta? Notizie contrastanti sulle sue effettive condizioni Sabato ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 ottobre 2020)condizioni di salute. Il presidente degli Stati Uniti Donaldha avuto più di 39 di, le palpitazioni cardiache ed è stato necessario somministrargli ossigeno aggiuntivo prima che le sue condizioni migliorassero. Lo ha rivelato Vanity Fair, citando fonti del Partito Repubblicano che raccontano comefosse restio a recarsi in ospedale ma di essersi convinto solo davanti a un ultimatum dei medici. O il presidente raggiungeva il Walter Reed Medical Center sulle sue gambe oppure sarebbe stato necessario portarlo in barella, se le sue condizioni fossero peggiorate. >>ricoverato in ospedale: come sta il presidente Usa Donaldcome sta? Notizie contrastanti sulle sue effettive condizioni Sabato ...

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - Agenzia_Ansa : Trump ricoverato in ospedale per il coronavirus, trasferito in elicottero. Rinviate o virtuali le prossime tappe de… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cnn: 'Venerdì Trump ha avuto bisogno dell'ossigeno' #Coronavirus - giulia46065027 : RT @AvantiLaura: Auguro a Trump di guarire dal coronavirus e agli Stati Uniti di guarire da Trump. - emergency_live : #Coronavirus, morto il vescovo di #Caserta: trattato con la stessa terapia sperimentale di Trump -