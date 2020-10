Conte: 'Ho fiducia in Perisic. Il ritorno di Moses? Di mercato...' (Di domenica 4 ottobre 2020) Antonio Conte non nasconde un pizzico di delusione. La sua Inter dopo essere passata in vantaggio è stata rimontata dalla Lazio. Ma il tecnico nerazzurro guarda anche al lato positivo: "Il calcio è ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 ottobre 2020) Antonionon nasconde un pizzico di delusione. La sua Inter dopo essere passata in vantaggio è stata rimontata dalla Lazio. Ma il tecnico nerazzurro guarda anche al lato positivo: "Il calcio è ...

TortoricAurelio : RT @SoniaLaVera: @PatriziaRametta Vogliamo che esca fuori tutta la verità di #Conte non mi sono mai fidata. Non si può avere fiducia in un… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Conte: 'Dispiaciuto, ma il calcio è così. Ho fiducia in Perisic. Il ritorno di Moses? Di mercato...' - SamsonGhebre : #Conte ha grandissima fiducia in #Perisic, io no. #LazioInter - mr_kubra : RT @it_inter: #Conte su #Perisic: 'È tornato con grande voglia e determinazione, sta lavorando tanto in fase difensiva. Ho grandissima fidu… - sportli26181512 : Conte: 'Il #calcio è così. Ho fiducia in Perisic. Se torna Moses? Il mercato...': Conte: 'Il #calcio è così. Ho fid… -