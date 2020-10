Calciomercato Juventus | si chiude per Chiesa | Douglas Costa dà il via libera

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo il caos del match con in Napoli, lacontinua a muoversi sule il ds Paratici sembrerebbe aver trovato l’accordo con il Bayern Monaco per il prestito di. Per il brasiliano il ritorno in Germania (il 30enne ha giocato due stagioni con la maglia dei bavaresi) dovrebbe sbloccare definitivamente la trattativa per portare Federicodalla Fiorentina in bianconero. Secondo Tuttosport i club stanno lavorando su un trasferimento che si aggira intorno ai 50-55 milioni, con 10 milioni subito per il prestito e i restanti al momento del riscatto. Sembrerebbe proprio che la Vecchia Signora vogliare il mercato in gran bellezza. Il gong finale è vicino e le prossime ore saranno cruciali. LEGGI ANCHE: ...