Cagliari, Di Francesco: "Il ko non mi preoccupa, siamo ancora in costruzione" (Di domenica 4 ottobre 2020) BERGAMO - " Nei primi 25' abbiamo fatto bene, ribattendo colpo su colpo e tenendo testa all'Atalanta. Poi appena abbiamo allentato la tensione ne hanno approfittato. Dovevamo stare meglio in campo, ma ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) BERGAMO - " Nei primi 25' abbiamo fatto bene, ribattendo colpo su colpo e tenendo testa all'Atalanta. Poi appena abbiamo allentato la tensione ne hanno approfittato. Dovevamo stare meglio in campo, ma ...

zazoomblog : Cagliari Di Francesco: Il ko non mi preoccupa siamo ancora in costruzione - #Cagliari #Francesco: #preoccupa - zazoomblog : Atalanta-Cagliari 5-2 Di Francesco: “Positiva la reazione della squadra” - #Atalanta-Cagliari #Francesco: - vivere_sardegna : Atalanta-Cagliari 5-2, la Dea cala la cinquina e per Di Francesco è mezzogiorno di fuoco - sportli26181512 : #Cagliari, Di Francesco: 'Il ko non mi preoccupa, siamo ancora in costruzione': Il tecnico: 'Non dimentichiamo che… - anis_epis : @CucchiRiccardo Bella partita. Le parate di Cragno hanno evitato altri gol al Cagliari che ci ha creduto fino alla… -