Ballando con le stelle: Todaro ed Isoardi si sono baciati? – VIDEO (Di domenica 4 ottobre 2020) Una delle coppie più discusse del momento, Raimondo Todaro – Elisa Isoardi quasi si baciano in diretta, ma pare che non sarebbe la prima volta Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi (Fonte foto: web)Quella composta da Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, è ufficialmente una delle coppie più discusse del momento. Ufficialmente, tra i due c'è solo un rapporto allieva-maestro, o comunque solo una bella amicizia, ma sono tanti gli indizi, che fanno credere in qualcosa in più. Ora gli appassionati di gossip, ed i fan dei due personaggi televisivi, ne vogliono sapere di più, ma nessuno dei due si "sbottona". Eppure, negli ultimi giorni, tra foto e VIDEO, qualcosa lascia ...

