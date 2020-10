Anticipazioni Tempesta d’Amore mercoledì 7 ottobre 2020

Leggi su anticipazioni

Mercoledì 7– Dirk dice la verità?: Franzi si reca in ospedale per parlare con Dirk. La giovane gli chiede se è assolutamente certo di aver visto Tim aggredirlo. Dirk ha una esitazione che la fa ben sperare. Nel tempo stesso l'uomo non capisce chi possa essere stato e preferisce dunque affidarsi ai suoi ricordi per quanto scarni….