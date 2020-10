Walking for autism: 600 chilometri a piedi per l’autismo (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre 600 chilometri a piedi, da Padova ad Assisi, a sostegno delle famiglie di bambini e ragazzi affetti da autismo. È il viaggio di Massimo Pedersoli, 34enne di Genova, che il prossimo 5 ottobre partirà, zaino in spalla, per un lungo cammino di beneficenza a sostegno di Omphalos autismo e famiglie Odv, organizzazione di volontariato con sede a Fano, nelle Marche, impegnata a sostegno delle persone colpite dal disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Massimo, che già lo scorso inverno aveva intrapreso un cammino da Genova a Lisbona in nome dei bambini di Chernobyl, interrotto a pochi chilometri dalla destinazione a causa del lockdown (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA), documenterà il suo viaggio sulle pagine Facebook e Instagram ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 ottobre 2020) Oltre 600, da Padova ad Assisi, a sostegno delle famiglie di bambini e ragazzi affetti dao. È il viaggio di Massimo Pedersoli, 34enne di Genova, che il prossimo 5 ottobre partirà, zaino in spalla, per un lungo cammino di beneficenza a sostegno di Omphaloso e famiglie Odv, organizzazione di volontariato con sede a Fano, nelle Marche, impegnata a sostegno delle persone colpite dal disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. Massimo, che già lo scorso inverno aveva intrapreso un cammino da Genova a Lisbona in nome dei bambini di Chernobyl, interrotto a pochidalla destinazione a causa del lockdown (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA), documenterà il suo viaggio sulle pagine Facebook e Instagram ...

