Ultime Notizie Roma del 03-10-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio la procura di Catania ha nuovamente richiesto come aveva già fatto nella prima fase del procedimento l’archiviazione di Matteo Salvini l’accusa di sequestro di persona per la gestione dello sbarco di 103 migranti dalla nave Gregoretti come riferiscono fonti della Lega la difesa di Salvini ha chiesto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste è un eventuale audizione dell’attuale Ministro dell’Interno Luciana lamorgese Salvini sul letto sereno tramite Facebook 11 persone disperse a causa del maltempo in Piemonte 10 nel cuneese un altro nel vercellese caduto con la sua auto nel Sesia sono in costante contatto con la Protezione Civile Stiamo assicurando al monitoraggio continuo delle emergenze l’attenzione del ...