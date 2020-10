Torna in patria dopo 76 anni il corpo di un alpino morto in Germania (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - A 76 anni dalla sua morte, Pietro Venni, uno dei tanti soldati che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale Torna a casa e da domenica pomeriggio si ricongiungerà nel cimitero di Romagnese, sulle colline dell'Oltrepo Pavese alla moglie Maria Ida, rimasta vedova a 26 anni e al figlio Lorenzo, mancato un anno fa e che lo vide l'ultima volta all'età di 5 anni. Un soldato che ha servito la patria da alpino partecipando a missioni di guerra sul Montenegro, rischiando la vita, per poi Tornare a casa ed essere richiamato in zona di guerra ed essere stato catturato assieme ai coscritti della classe 1914 e 1915 chiamati a ricostituire il 38° battaglione di Fanteria (la Ravenna quasi completamente ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - A 76dalla sua morte, Pietro Venni, uno dei tanti soldati che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondialea casa e da domenica pomeriggio si ricongiungerà nel cimitero di Romagnese, sulle colline dell'Oltrepo Pavese alla moglie Maria Ida, rimasta vedova a 26e al figlio Lorenzo, mancato un anno fa e che lo vide l'ultima volta all'età di 5. Un soldato che ha servito ladapartecipando a missioni di guerra sul Montenegro, rischiando la vita, per poire a casa ed essere richiamato in zona di guerra ed essere stato catturato assieme ai coscritti della classe 1914 e 1915 chiamati a ricostituire il 38° battaglione di Fanteria (la Ravenna quasi completamente ...

AGI - A 76 anni dalla sua morte, Pietro Venni, uno dei tanti soldati che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale torna a casa e da domenica pomeriggio ... Un soldato che ha servito la patria ...

AGI - A 76 anni dalla sua morte, Pietro Venni, uno dei tanti soldati che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale torna a casa e da domenica pomeriggio ... Un soldato che ha servito la patria ...