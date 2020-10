Serie C Viterbese-Avellino 0-1. Decide D'Angelo in extremis (Di sabato 3 ottobre 2020) VITERBO - Nel Girone C di Serie C vittoria dell' Avellino in casa della Viterbese , con una rete messa a segno in extremis da D'Angelo che vale i primi tre punti per gli irpini, mentre i gialloblù ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 ottobre 2020) VITERBO - Nel Girone C diC vittoria dell'in casa della, con una rete messa a segno inda D'che vale i primi tre punti per gli irpini, mentre i gialloblù ...

ILOVEPACALCIO : #SerieC, Girone C: la classifica aggiornata dopo #ViterbeseAvellino - sportface2016 : #SerieC Vittoria all'ultimo secondo per l'#Avellino in casa della #Viterbese - ILOVEPACALCIO : #SerieC: colpo esterno nel recupero dell'#Avellino contro la #Viterbese, 0-1 - ftg_soccer : GOAL! Avellino in Italy Serie C: Girone C Viterbese Castrense 0-1 Avellino - PEFIORENTINA : 80mins Serie A Udinese 0 Roma 1 Serie C Como 0 Pistoiese 0 Viterbese 0 Avellino 0 -