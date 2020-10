Serie C, Potenza a Palermo sulle ali dell’entusiasmo (Di sabato 3 ottobre 2020) credits: Alessandro Loponte, tuttoPotenza.comDopo la convincente vittoria di domenica scorsa contro il Catanzaro, il Potenza si prepara ad affrontare un altro banco di prova importante in casa del Palermo. Arrivare in Sicilia forti della prova di sostanza della prima giornata di campionato darà una marcia in più ai rossoblu. È infatti fondamentale per la squadra guidata da mister Somma poter contare su quanto di buono è stato fatto vedere all’esordio. Aggressività e determinazione in avvio di partita e capacità di tenere botta nei frangenti più delicati del match saranno le armi su cui puntare nuovamente per ambire a un risultato positivo. Potenza atteso da un avversario in cerca di riscatto Mentre il Potenza giunge a questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) credits: Alessandro Loponte, tutto.comDopo la convincente vittoria di domenica scorsa contro il Catanzaro, ilsi prepara ad affrontare un altro banco di prova importante in casa del. Arrivare in Sicilia forti della prova di sostanza della prima giornata di campionato darà una marcia in più ai rossoblu. È infatti fondamentale per la squadra guidata da mister Somma poter contare su quanto di buono è stato fatto vedere all’esordio. Aggressività e determinazione in avvio di partita e capacità di tenere botta nei frangenti più delicati del match saranno le armi su cui puntare nuovamente per ambire a un risultato positivo.atteso da un avversario in cerca di riscatto Mentre ilgiunge a questa ...

davez182 : @_Mdk7_ Ero orientato alla Serie S, ma a leggere i primi hands on inizio a pensare che avere più potenza sotto il c… - Mediagol : #SerieC, due calciatori del #Potenza positivi al #Covid19: il comunicato del club - Mediagol : #SerieC, due calciatori del Potenza positivi al Covid-19: il comunicato del club - Trmtv : Serie C. Due tesserati del Potenza Calcio positivi al Covid-19 - ninersmessimale : Serie C, positivi due calciatori del Potenza: squadra in quarantena Non capisco... -