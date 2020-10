Registrazione Uomini e donne 2 ottobre 2020 | Maria De Filippi furiosa | Sophie Codegoni esce con Nino

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 3 ottobre 2020) La nuovadelle puntate del trono classico e over diè avvenuta venerdì 2ed in studio ne sono accadute di belle e di brutte. Gemma Galgani ancora protagonista in quanto dopo aver mal digerito la troncata conoscenza con Paolo si è interfacciata con Biagio con il quale ha detto di essersi trovata molto bene. Per quanto riguarda i tronisti è scoppiato il caos durante la puntata, alcuni episodi hanno letteralmente fatto infuriareDeche di solito, sappiamo è molto accondiscendente ai capricci di tronisti e corteggiatrici. Nel trono di Gianluca De Matteis è accaduto l’impensabile, la corteggiatrice Camilla Pucciarelli ha perso le staffe con il tronista per il semplice ...