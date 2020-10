Quando Elisabetta Gregoraci scippò il lavoro a Denny Mendez (per merito di Briatore), il croccante retroscena (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci ieri sera ha risposto per le rime all’ex marito Flavio Briatore. Lui, come spesso dichiarato, non era d’accordo alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e lei, per tutta risposta ha affermato di avere ottenuto tutto da sola ed anzi, lavorativamente parlando, l’imprenditore le avrebbe messo i bastoni tra le ruote. Quando Elisabetta... L'articolo Quando Elisabetta Gregoraci scippò il lavoro a Denny Mendez (per merito di Briatore), il croccante retroscena proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 ottobre 2020)ieri sera ha risposto per le rime all’ex marito Flavio. Lui, come spesso dichiarato, non era d’accordo alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e lei, per tutta risposta ha affermato di avere ottenuto tutto da sola ed anzi, lavorativamente parlando, l’imprenditore le avrebbe messo i bastoni tra le ruote.... L'articoloscippò il(perdi), ilproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

HuffPostItalia : Elisabetta Gregoraci: 'Briatore mi trascurava. Quando morì mia madre, andò in discoteca' - blogtivvu : Quando Elisabetta Gregoraci scippò il lavoro a Denny Mendez (per merito di Flavio Briatore), il croccante retroscen… - elena28813645 : @walter37688434 Che pesante che è, queste cose le fa solo quando c’è Elisabetta davanti. - daniela_dm16 : quando sei veramente a terra l'unico modo per rialzarti e ridere e sorridere con chi ti fa stare bene! Elisabetta… - tania64431623 : Ahaha vorrei sapere cosa stava pensando la Contessa quando guardava Pierpaolo e Elisabetta ?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Elisabetta Staff in rivolta per la quarantena: la regina Elisabetta è furibonda ilGiornale.it Quando Elisabetta Gregoraci scippò il lavoro a Denny Mendez (per merito di Briatore), il croccante retroscena

Quanto al mio lavoro, non ho paura di andare a tagliare nastri ... A gennaio del 2020, infatti, dopo il “No” di Nicola Savino ad Elisabetta (per il DopoFestival), l’ex Miss Italia ha rispolverato un ...

GFVIP, Elisabetta Gregoraci risponde a Briatore: “Vomito di tutto, fenomeno”

Elisabetta ha raccontato che nonostante la stabilità economica si è molto spesso sentita sola e abbandonata, soprattutto nei momenti difficili quando ne aveva più bisogno. (Quotidianpost.it) Ne ...

Quanto al mio lavoro, non ho paura di andare a tagliare nastri ... A gennaio del 2020, infatti, dopo il “No” di Nicola Savino ad Elisabetta (per il DopoFestival), l’ex Miss Italia ha rispolverato un ...Elisabetta ha raccontato che nonostante la stabilità economica si è molto spesso sentita sola e abbandonata, soprattutto nei momenti difficili quando ne aveva più bisogno. (Quotidianpost.it) Ne ...