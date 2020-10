Napoli, un altro calciatore positivo al Covid (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas. Così il Napoli, in una nota, rende nota la positività al Covid del giovane calciatore macedone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultatoal-19 ilElif Elmas. Così il, in una nota, rende nota la positività aldel giovanemacedone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

EmanueleFire : Tra l'altro giocare Juve Napoli è un rischio anche per il Napoli stesso. Se c'è qualche negativo rischia di infetta… - Forzajuvesempr5 : RT @Dami92Damiano: Speriamo davvero non esca nessun altro del Napoli dopo ??sia per loro che per la Juve e così Via ?? - Dami92Damiano : Speriamo davvero non esca nessun altro del Napoli dopo ??sia per loro che per la Juve e così Via ?? - Vittoriog82 : RT @napolista: Napoli, tra i quattro tamponi restanti c’è un altro positivo: è Elmas Il tampone del macedone rientrava tra i quattro di cui… - giovannitatone : @realvarriale Adesso è un problema, xke se x domani sera ci sia qualcun altro è un problema anche x avversari, vedi dopo ai noi Napoli Genoa -