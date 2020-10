Milan, Pioli: "Hauge titolare? Potrebbe, è in forma. Dalot? Quando arriva ne parlerò. Ibra sta bene" (Di sabato 3 ottobre 2020) Ecco le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro lo Spezia Leggi su 90min (Di sabato 3 ottobre 2020) Ecco le parole in conferenza stampa dell'allenatore del, Stefano, alla vigilia della partita contro lo Spezia

AntoVitiello : #Pioli all'Ansa' 'E' un girone equilibrato ma non facile. I nostri avversari occupano i primi due posti nei loro ri… - carlolaudisa : Una maratona incredibile e il #Milan torna in #EuropaLeague dopo 24 rigori. La banda di #Pioli non si ferma più - DiMarzio : '#Hauge sarà convocato, per l'attacco deciderò all'ultimo. #Ibra? Gli facciamo gli auguri, ma senza dire quanti ann… - zazoomblog : Pioli “Milan più forte dopo il Rio Ave ma ora attenzione allo Spezia” - #Pioli #“Milan #forte #attenzione - MilanNewsit : Pioli: 'Se Dalot arriverà ne parleremo. Il centrale? Lavoriamo uniti, la società sta facendo di tutto per rinforzar… -