Meteo Roma del 03-10-2020 ore 19:15 (Di sabato 3 ottobre 2020) Meteo en ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tutto sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino nuvolosità in aumento al nord-ovest dal pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati nessuna variazione in serata e nottata ma con Cieli irregolarmente nuvolosi al centro giornata di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi tra mattina e pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle regioni tirreniche in serata ma sempre senza fenomeni di rilievo associati al sud numerosi per regolare al mattino sulle regioni meridionali con piogge sparse su Campania Calabria e Sicilia più asciutto altrove migliora tra pomeriggio e sera con fenomeni in esaurimento comunque cieli poco nuvolosi temperature minime in lieve calo e massime in generale rialzo le previsioni del tempo sono ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 ottobre 2020)en ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tutto sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino nuvolosità in aumento al nord-ovest dal pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati nessuna variazione in serata e nottata ma con Cieli irregolarmente nuvolosi al centro giornata di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi tra mattina e pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle regioni tirreniche in serata ma sempre senza fenomeni di rilievo associati al sud numerosi per regolare al mattino sulle regioni meridionali con piogge sparse su Campania Calabria e Sicilia più asciutto altrove migliora tra pomeriggio e sera con fenomeni in esaurimento comunque cieli poco nuvolosi temperature minime in lieve calo e massime in generale rialzo le previsioni del tempo sono ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 03-10-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - quartomiglio : TEMPORALI nel LAZIO: ecco il riepilogo giornaliero [VIDEO e FOTO] - Laura96068189 : Evviva i METEO,oggi doveva piovere a Roma,ha fatto 4gocce verso mezzogiorno e 2 gocce all'una e mezzo, è tutto nuvo… - Notiziedi_it : Previsioni meteo Roma, sabato 3 e domenica 4 ottobre tempo in peggioramento, pioggia e nubifragi in arrivo da Nord - rep_roma : Previsioni meteo Roma, sabato 3 e domenica 4 ottobre tempo in peggioramento, pioggia e nubifragi in arrivo da Nord… -