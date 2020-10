Mercato Juve, Kean arriva last minute? Aspetta solo i bianconeri (Di sabato 3 ottobre 2020) La sessione di Mercato è agli sgoccioli, con sempre meno tempo per formalizzare le operazioni. La Juventus starebbe ancora giocando su più tavoli, per sistemare le cessioni e possibilmente regalare ad Andrea Pirlo un ultimo innesto nel reparto offensivo. Nonostante le voci insistenti riguardo Federico Chiesa, il tecnico bianconero avrebbe richiesto un profilo adatto come vice-Morata. Per l’allenatore il giocatore giusto sarebbe Moise Kean, ragazzo giovane, duttile e che conosce l’ambiente, oltre che con ottime potenzialità. Per l’attaccante italiano la dirigenza bianconera si sarebbe già mossa, trovando gli accordi sia col giocatore che con l‘Everton, detentore del cartellino. Ma l’affare sarebbe in stallo e Kean starebbe Aspettando la ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) La sessione diè agli sgoccioli, con sempre meno tempo per formalizzare le operazioni. Lantus starebbe ancora giocando su più tavoli, per sistemare le cessioni e possibilmente regalare ad Andrea Pirlo un ultimo innesto nel reparto offensivo. Nonostante le voci insistenti riguardo Federico Chiesa, il tecnico bianconero avrebbe richiesto un profilo adatto come vice-Morata. Per l’allenatore il giocatore giusto sarebbe Moise, ragazzo giovane, duttile e che conosce l’ambiente, oltre che con ottime potenzialità. Per l’attaccante italiano la dirigenza bianconera si sarebbe già mossa, trovando gli accordi sia col giocatore che con l‘Everton, detentore del cartellino. Ma l’affare sarebbe in stallo estarebbendo la ...

ZZiliani : Da 2 mesi ci raccontano che la Juve ha un’intera squadra da vendere per almeno 150 milioni. Beh, mancano 3 giorni a… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. La Juve vuole sempre Chiesa e offre Rugani, De Sciglio e Khedira. La Fiorentina disposta a dare soldi purché se li tenga. - forumJuventus : Paratici: 'Juve sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore' ???… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia – Padalino: «Contro la Vibonese per fare punti, ancora attivi sul mercato» LEGGI LA NEWS:… - arcangelo___ : RT @mike_fusco: Quello che mi conforta è che da quando è iniziato il mercato nessuno ne ha presa una che sia una sulla Juve fin quando il c… -