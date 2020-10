Matteo Salvini? “Da processare e condannare sempre”. Gregoretti, l'orrore a sinistra: se questa è giustizia | Guarda (Di sabato 3 ottobre 2020) “Io Matteo Salvini lo processerei e condannerei sempre”. Claudio Sabelli ha fatto indignare il centrodestra e tutti i suoi elettori con questa frase pronunciata a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4. Il giornalista non è affatto passato inosservato: “A che titolo uno così stava là libero di produrre veleno?”, si è chiesta Maria Giovanna Maglie dopo aver seguito la diretta. La nota opinionista è incredula come tanti altri che qualcuno abbia il coraggio di esprimere concetti simili sul segretario della Lega, tra l'altro a poche ore dall'udienza preliminare del processo per il presunto sequestro di persona di 131 migranti bloccati a bordo della Gregoretti, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) “Iolo processerei e condannerei;. Claudio Sabelli ha fatto indignare il centrodestra e tutti i suoi elettori confrase pronunciata a Stasera Italia, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli su Rete 4. Il giornalista non; affatto passato inosservato: “A che titolo uno così stava là libero di produrre veleno?”, si; chiesta Maria Giovanna Maglie dopo aver seguito la diretta. La nota opinionista; incredula come tanti altri che qualcuno abbia il coraggio di esprimere concetti simili sul segretario della Lega, tra l'altro a poche ore dall'udienza preliminare del processo per il presunto sequestro di persona di 131 migranti bloccati a bordo della, la ...

