Matrimoni, De Luca cambia idea Ora niente limite di invitati (Di sabato 3 ottobre 2020) di Monica De Santis Marcia indietro di Vincenzo De Luca per quanto concerne le nuove disposizioni in merito ai Matrimonio e gli altri ricevimenti. Marcia indietro avvenuta dopo l'incontro di ieri a Palazzo Santa Lucia, con l'Unità di Crisi e i rappresentanti del comparto wedding, i quali hanno segnalato la grave crisi del settore e gli ulteriori danni che l'ordinanza dei giorni scorsi poteva causare. Così De Luca ha annunciato un nuovo protocollo di sicurezza, in relazione alle cerimonie, che sarà più rigoroso e nel contempo darà la possibilità di svolgere le stesse nel mese di ottobre compatibilmente con la situazione epidemiologica della Campania. Il Governatore ha rivisto la sua decisione dopo che un numero considerevole di cerimonie di nozze si sta spostando fuori Campania ...

