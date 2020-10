Maltempo, Piemonte in ginocchio: almeno 16 dispersi – VIDEO (Di sabato 3 ottobre 2020) Piemonte in ginocchio a causa del Maltempo che ha colpito il Nord Ovest: almeno 16 dispersi, il VIDEO del disastro in diretta. Ore drammatiche a causa del Maltempo in Piemonte, dove si contano 16 dispersi tra il Cuneese e la francese Val Roja. C’è anche la prima vittima a Borgosesia: si tratta di un giovane … L'articolo Maltempo, Piemonte in ginocchio: almeno 16 dispersi – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 3 ottobre 2020)ina causa delche ha colpito il Nord Ovest:16, ildel disastro in diretta. Ore drammatiche a causa delin, dove si contano 16tra il Cuneese e la francese Val Roja. C’è anche la prima vittima a Borgosesia: si tratta di un giovane … L'articoloin16è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - SkyTG24 : È allarme per #maltempo al Nord Italia. La Protezione civile ha diramato l’allerta rossa per Liguria, Lombardia e V… - MediasetTgcom24 : Maltempo, undici dispersi: il Piemonte chiede lo stato d'emergenza #maltempo - __PTAH : RT @matteosalvinimi: Immagini impressionanti e drammatiche. Alluvioni e frane per il maltempo, con morti e dispersi: gravissimi danni nel N… - _AlbertoD : RT @matteosalvinimi: Immagini impressionanti e drammatiche. Alluvioni e frane per il maltempo, con morti e dispersi: gravissimi danni nel N… -