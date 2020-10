Maltempo, disastro in Piemonte: 1 morto, 16 dispersi. Crollano un ponte sul Sesia riaperto poco prima e uno nel Piacentino – DIRETTA (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Maltempo ha messo in ginocchio il Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: si contano 16 dispersi tra Cuneese e Vercellese, mentre ad Arnad (Aosta) un vigile del fuoco volontario, Rinaldo Challancin, 53 anni, è morto per il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Un malgaro è disperso da poco prima della mezzanotte nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia. La seconda vittima è in Piemonte: è un ragazzo di 20 anni che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilha messo in ginocchio il Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria,, Valle d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: si contano 16tra Cuneese e Vercellese, mentre ad Arnad (Aosta) un vigile del fuoco volontario, Rinaldo Challancin, 53 anni, èper il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Un malgaro è disperso dadella mezzanotte nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia. La seconda vittima è in: è un ragazzo di 20 anni che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Con ...

hoara_ : Non si possono vedere quelle immagini del disastro sono molto vicina alla popolazione. #maltempo - Virus1979C : Maltempo, disastro in Piemonte: 1 morto, 16 dispersi. Crollano un ponte sul Sesia riaperto poco prima e uno nel Pia… - SToscano1986 : RT @__Fabiana___: “Con il disastro di questa notte il gattile di Ventimiglia è stato distrutto: la furia dell’acqua ha portato via tanti mi… - clikservernet : Maltempo, disastro in Piemonte: 1 morto, 16 dispersi. Crollano un ponte sul Sesia riaperto poco prima e uno nel Pia… - Noovyis : (Maltempo, disastro in Piemonte: 1 morto, 16 dispersi. Crollano un ponte sul Sesia riaperto poco prima e uno nel Pi… -