Locatelli: «Sono più maturo e sono felice di restare al Sassuolo» (Di sabato 3 ottobre 2020) Manuel Locatelli ha fatto il punto sulla situazione del Sassuolo e su cosa aspettarsi dagli ultimi giorni di mercato. Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria per 4-1 del Sassuolo al Crotone. VITTORIA – «È stato fondamentale vincere per dare un segnale al campionato. È stata una partita difficile, sporca ma la vittoria è fondamentale perché queste sono le partite più importanti. Siamo un gruppo unito. Noi non dobbiamo porci limiti». MERCATO – «Il gruppo è compatto e lo sarà anche dopo il mercato. sono lusingato dalle offerte, è già successo in passato che finissi sui giornali ma ora sono più ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Manuelha fatto il punto sulla situazione dele su cosa aspettarsi dagli ultimi giorni di mercato. Manuelha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria per 4-1 delal Crotone. VITTORIA – «È stato fondamentale vincere per dare un segnale al campionato. È stata una partita difficile, sporca ma la vittoria è fondamentale perché questele partite più importanti. Siamo un gruppo unito. Noi non dobbiamo porci limiti». MERCATO – «Il gruppo è compatto e lo sarà anche dopo il mercato.lusingato dalle offerte, è già successo in passato che finissi sui giornali ma orapiù ...

