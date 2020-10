La gamma Suzuki | tutta ibrida e 4×4 | vince e convince

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 ottobre 2020)festeggia il miglior mese di sempre da quando il marchio di Hamamatsu è presente in Italia. Sono ben tre i record chepuò celebrare sulla base dei dati Unrae relativi all’andamento del mercato dell’auto in questo settembre appena concluso. La Rete dei Concessionariha immatricolato nel mese 4.966 vetture, un volume mai raggiunto prima d’ora e che fa segnare una crescita del 97.69% rispetto al settembre 2019, quando le unità furono 2.512. Questo balzo in avanti, il più grande compiuto daItalia nella sua storia, ha portato l’Azienda a raggiungere una quota di mercato su base mensile del 3,18%, altro valore mai conseguito prima d’ora. Un anno fa questa percentuale era dell’1,76%. Considerando invece i primi nove mesi ...