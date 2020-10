Juventus-Napoli, clamoroso: i partenopei non partono per Torino! (Di sabato 3 ottobre 2020) Clamorose sono le notizie che arrivano da Napoli. Dopo il terzo giro di tamponi, la squadra partenopea aveva comunicato la positività di Eljif Elmas. Precedentemente, tra le fila del club azzurro, un altro positivo è stato Piotr Zieliński. Come scritto nel nostro articolo di aggiornamento sulla situazione Juventus–Napoli, utilizzare il condizionale per questo match era ed è d’obbligo, sopratutto alla luce delle indiscrezioni che arrivano dal capoluogo campano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, intorno alle 19 l’ASL Napoli 2 avrebbe bloccato la partenza del Napoli alla volta di Torino. Dopo il consueto allenamento pomeridiano, infatti, la squadra si sarebbe poi diretta verso il Piemonte dove avrebbe affrontato la ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Clamorose sono le notizie che arrivano da. Dopo il terzo giro di tamponi, la squadra partenopea aveva comunicato la positività di Eljif Elmas. Precedentemente, tra le fila del club azzurro, un altro positivo è stato Piotr Zieliński. Come scritto nel nostro articolo di aggiornamento sulla situazione, utilizzare il condizionale per questo match era ed è d’obbligo, sopratutto alla luce delle indiscrezioni che arrivano dal capoluogo campano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, intorno alle 19 l’ASL2 avrebbe bloccato la partenza delalla volta di Torino. Dopo il consueto allenamento pomeridiano, infatti, la squadra si sarebbe poi diretta verso il Piemonte dove avrebbe affrontato la ...

