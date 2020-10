I vaccini obbligatori di Zingaretti solo una "provocazione". FdI porta il caso in Regione e in Parlamento (Di sabato 3 ottobre 2020) Per il governatore Nicola Zingaretti l'ordinanza sui vaccini anti-influenzali per gli over 65 e tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari del Lazio stracciata dal Tar era una "semplice provocazione". Parole che il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida definisce "sconcertanti". "Ammetterlo candidamente sostenendo di aver prodotto un provvedimento inutile oltre che inefficace, comporta l'ammissione di un danno all'erario per l'inutile procedimento dinanzi al TAR sul quale gli organismi e le istituzioni competenti non potranno tacere. Una condotta irresponsabile per la quale presenteremo interrogazioni in Regione e in Parlamento al ministro Speranza", dichiara l'esponente di FdI smascherando l'ennesima ... Leggi su iltempo (Di sabato 3 ottobre 2020) Per il governatore Nicolal'ordinanza suianti-influenzali per gli over 65 e tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari del Lazio stracciata dal Tar era una "semplice". Parole che il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida definisce "sconcertanti". "Ammetterlo candidamente sostenendo di aver prodotto un provvedimento inutile oltre che inefficace, coml'ammissione di un danno all'erario per l'inutile procedimento dinanzi al TAR sul quale gli organismi e le istituzioni competenti non potranno tacere. Una condotta irresponsabile per la quale presenteremo interrogazioni ine inal ministro Speranza", dichiara l'esponente di FdI smascherando l'ennesima ...

Zampaglion : RT @Mcclane272: Il Tar annulla l ordinanza di @nzingaretti sui vaccini obbligatori e getta le basi per l annullamento anche per le ?? all ap… - icsicsxx : RT @ansia_tw: A proposito di processo a #Salvini. Ma ora che il TAR ha dichiarato illeggittima l'ordinanza di Zingaretti per rendere obblig… - MicheleGuetta : RT @CesareSacchetti: Il TAR del Lazio boccia l'ordinanza di Zingaretti sui vaccini obbligatori. La Regione non può legiferare su questo cam… - Delorenzoanna1 : RT @ansia_tw: A proposito di processo a #Salvini. Ma ora che il TAR ha dichiarato illeggittima l'ordinanza di Zingaretti per rendere obblig… - juanne78 : RT @ansia_tw: A proposito di processo a #Salvini. Ma ora che il TAR ha dichiarato illeggittima l'ordinanza di Zingaretti per rendere obblig… -